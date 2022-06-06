Будівля зруйнована під час бойових дій у Маріуполі на території "ДНР". / Фото: Associated Press

Жахливий сморід і мухи: в Маріуполі від спеки містом поширюється "запах смерті" (відео)

Жахливий сморід і мухи: в Маріуполі від спеки містом поширюється "запах смерті" (відео)

В окупованому військовими РФ Маріуполі влаштовані посеред міста сміттєзвалища починають розносити жахливий сморід.

Неприємний запах також розповсюджують трупи людей, які досі перебувають під завалами зруйнованих в Маріуполі будинків.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, в окупованому місті влаштовані посеред жилих районів сміттєзвалища, у той час як в торгівельних центрах військові злочинці РФ складають тіла загиблих.

“Найскладніше передати сморід. Те, що з одного боку вщент знищує роспропаганду про “життя повертається”, а з іншого - краще за все демонструє все жахіття будення. Влаштовані посеред міста сміттєзвалища. Морги в торгівельних центрах. Загиблі під завалами”, - наголосив Петро Андрющенко.

Як приклад він додав відео місцевого мешканця, який прийшов в чи не єдине місце, де немає "запаху смерті" - на пляж Піщаний.

“З кожним днем спека більше і більше, вони все більше і більше починають смердіти, з’являється більше мух. Ви просто не уявляєте”, - підкреслив місцевий мешканець.

Нагадаємо, що Путін може погодитися на підписання договору “Мінськ-3”.

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