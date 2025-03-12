Жахливий удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла (фото)

Внаслідок подвійного удару по Кривому Рогу загинула 47-річна жінка. Поранено 9 людей.

Про це повідомив керівник Криворізької МВА Олександр Вілкул.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 12 березня

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 12 березня

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 12 березня

"7 поранених госпіталізовано – дві жінки та п'ять чоловіків. З них двоє у важкому стані, один у вкрай важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя і надають усю необхідну допомогу", – підсумував Вілкул.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 12 березня

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 12 березня

Нагадаємо, у Кривому Розі зранку 12 березня прогриміла серія вибухів. На місці удару виникла пожежа. Є загиблі та поранені.

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