Жахливий удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла (фото)

Усі поранені – цивільні люди.
Внаслідок подвійного удару по Кривому Рогу загинула 47-річна жінка. Поранено 9 людей.
Про це повідомив керівник Криворізької МВА Олександр Вілкул.
"7 поранених госпіталізовано – дві жінки та п'ять чоловіків. З них двоє у важкому стані, один у вкрай важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя і надають усю необхідну допомогу", – підсумував Вілкул.
Нагадаємо, у Кривому Розі зранку 12 березня прогриміла серія вибухів. На місці удару виникла пожежа. Є загиблі та поранені.
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