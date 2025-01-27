Жахливий удар по Запоріжжю 8 січня: зросла кількість жертв

Ворожий удар забрав життя ще однієї людини.

Збільшилась кількість жертв атаки РФ на Запоріжжя 8 січня. У міській лікарні померла жінка, яка перебувала у вкрай важкому стані.

Про це повідомила секретарка Запорізької міської ради та виконуюча обов'язки міського голови Регіни Харченко.

"Лікарі до останнього боролись за життя невинної людини. Щирі співчуття родині", – констатувала вона.

Нагадаємо, армія РФ 8 січня завдала удару КАБом по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу загинуло 13 людей, ще 127 отримали поранення.

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