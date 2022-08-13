"Шкода тупих орків": Кім повідомив, що керівники окупантів покинули їх на правому березі Дніпра, а самі тікають

Російських військових покинули на правому березі річки Дніпро у Херсонській області.

Водночас керівництво окупантів переміщується за Дніпро.

Про це очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Мережі.

"Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро", – йдеться в короткій заяві.

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Нагадаємо, 12 серпня ЗСУ влучили в останній міст у Херсонській області, що з’єднував правий та лівий береги. Переправу окупанти використовували для перекидання техніки на правобережну частину.

Тож тепер на правому березі російські війська залишаються без належного підкріплення. Це і є першим початком деокуації Херсонщини, заявив місцевий депутат Сергій Хлань.

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