"Жалюгідно": Зеленський прокоментував заяву РФ про те, що вони нібито спеціально пригальмовують наступальні дії

Що ж, після трьох місяців пошуку пояснення, чому росіянам не вдалося зламати Україну за три дні, вони не придумали нічого кращого, ніж стверджувати, буцімто так і планували.
Сьогодні з Росії прозвучала чергова абсолютно неадекватна заява про те, що вони нібито спеціально пригальмовують наступальні дії.
Що ж, після трьох місяців пошуку пояснення, чому їм не вдалося зламати Україну за три дні, вони не придумали нічого кращого, ніж стверджувати, буцімто так і планували.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у щоденному вечірньому зверненні 24 травня.
"Майже 30 тисяч убитих російських солдатів, більше 200 збитих літаків, тисячі втрачених російських танків, бронемашин та іншої їхньої техніки. Майже повністю витрачений російський боєзапас ракет. І це вони хочуть перекрити брехнею про те, що нібито воюють не на повну силу. Жалюгідно. І настане час, коли вони самі це визнають", - резюмував президент.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України з’явилися листівки партизанів, які обіцяють знищувати окупантів так, як раніше підпільники знищували нацистів.
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