Жданов назвав дві дати, коли на українців чекає серйозна ракетна небезпека з боку Росії

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія готується "привітати" українців з національними святами 23 та 24 серпня.

Жданов попередив про ймовірну масовану ракетну атаку у День Державного Прапора та День Незалежності України.

Про це військовий експерт висловився у своєму YouTube-каналі.

"Наземна обстановка – без змін, повітряна обстановка – вчора літак Су-34, фронтовий бомбардувальник завдав ракетних ударів по інфраструктурі Житомирської області. Тобто та загроза, про яку ми постійно говоримо, вона вчора проявилася, і я так припускаю, що це був пробний крок. Росія, швидше за все, готується до якоїсь капості проти нас напередодні свят, що наближаються - Дня Прапора та Дня Незалежності України (23-24 серпня)", – зауважив експерт.

Зазначимо, раніше повідомляли, що у Путіна готують "сюрпризи" для українців на День Незалежності. Що про це кажуть експерти - читайте ТУТ.

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