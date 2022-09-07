Жданов назвав дві прості причини, чому ЗСУ не можуть зруйнувати мости одним ударом

Перша причина, за словами Жданова, - конструкції мостів є дуже міцними. Друга - Україна застосовує непотужні снаряди, в яких бойова частина важить всього 90 кг.

Про це військовий експерт розповів на своєму Ютуб-каналі.

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"Мости через Дунай (в Румунії - ред.) були не такими, як Антонівські. Я вже говорив, коли ми починали бомбардування, Радянський Союз будував об'єкти по совісті. Там чотири смуги, залізобетонні конструкції. Якщо конструкції дуже міцні, то ми будемо його руйнувати ще довго. Подивіться, скільки дірок (на Антонівському мосту - ред.), а він досі не впав. Ми застосовуємо боєприпаси від РСЗВ типу HIMARS чи MLRS, а там 90 кг бойова частина. Високоточна - ще менша. Це просто артилерійський боєприпас до РСЗВ. А в Югославії американські пілоти використовували бомби. Якщо туди кинути 300-500 кг бомбу, він би обвалився", - сказав він.

Зауважимо, на півдні є три мости, якими росіяни з Криму доправляли підкріплення та запаси до того угруповання, що перебуває в Херсонській області - Антонівський міст, міст в Новій Каховці через греблю Каховської ГЕС, а також міст в Дар'ївці через Інгулець. Всі вони зараз обстрілюються ЗСУ, щоб перерізати лінії постачання росіянам та знищити склади на території правого берега.

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