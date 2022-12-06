Жданов назвав кількість втрат України у війні і пояснив, чому їх приховують

Зокрема, на сьогодні ЗСУ зазнають чималих втрат під Бахмутом. Йдеться здебільшого про поранених.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що Україна, як і Росія, зазнає втрат у війні, особливо в боях, що точаться на сьогодні під Бахмутом.

Про це Жданов сказав у ефірі свого відеоблогу.

"Ми зазнаємо втрат, зокрема й під Бахмутом. До речі, там дуже колосальні втрати. Але у нас набагато менше вбитих. У нас дуже багато поранених. До речі, два дні тому навіть The New York Times надрукувало, що за одну добу під Бахмутом було поранено 240 наших військовослужбовців, що медичні установи заледве могли впоратися з потоком поранених, який ішов з лінії фронту", – розповів військовий експерт.

"Воно й недивно, тому що працює російська артилерія. А артилерія – це здебільшого уламкові поранення, саме тому така величезна кількість поранених", – додав Жданов.

Щодо кількості втрат, то він послався на дані радника голови Офісу президента Михайла Подоляка про близько 13 тис. загиблих.

"Так, ми зазнаємо втрат, але повторюся, – не таких величезних, як Російська Федерація. Наші втрати набагато менші. По вбитих від початку війни за дев’ять місяців представник Офісу (президента) Михайло Подоляк озвучив, що у нас максимальне число – десь близько 13 тисяч убитими за час всієї воєнної кампанії", – сказав військовий експерт.

Він зауважив, що беручи до уваги кількість загиблих, кількість поранених українських бійців може становити 30-40 тис.

Жданов також сказав, чому Україна офіційно не вказує своїх втрат: "Не заведено говорити про свої втрати пыд час ведення бойових дій. Є така практика".

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, кількість втрат Росії у війні на 6 грудня становить орієнтовно 92 200 осіб. Так, за останню добу було ліквідовано 510 російських окупантів.

Подоляк 30 листопада інформував, що загальна кількість втрат Росії у війні становить близько 200 тис., з яких орієнтовно 90 тис. – вбитими.

За словами радника ОП Олексія Арестовича, втрати України у війні становлять "від 10 до 20 тис. загиблих військових", окрім того, є десятки тисяч поранених.

Водночас речник президента України Сергій Никифоров раніше заявляв, що достовірну інформацію про втрати має озвучувати лише головнокомандувач, міністр оборони або верховний головнокомандувач.

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