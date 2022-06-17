Жданов назвав мету ймовірного наступу армії Білорусі на Україну та розповів, які області під загрозою

Жданов назвав мету ймовірного наступу армії Білорусі на Україну та розповів, які області під загрозою

Якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наважиться напасти на Україну, то це загрожує військовими діями чотирьом областям.

Йдеться про Волинську, Рівненську, Тернопільську та Львівську області.

Про це у коменті "24 каналу" сказав військовий експерт Олег Жданов.

Експерт наголосив, що метою ймовірного вторгнення Білорусі на захід України може бути спроба зупинити постачання західної зброї для ЗСУ. Жданов додав, що спроба нападу на захід України означатиме смерть для білоруської армії і тут ще не факт, чи зможуть вони зупинити постачання західної зброї.

"Справа в тому, що навіть якщо вони об’єднають зусилля з російськими загарбниками, але не припинять поставки західного озброєння в Україну, то вони загинуть там разом з окупантами", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, у середу, 15 червня, відбулося засідання ставки верховного головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі.

Також напад Білорусі на захід України вигідний Путіну, оскільки це може завадити постачанню західної зброї. А тому російський диктатор може тиснути на самопроголошеного президента Білорусі, щоб той напав на Україну.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його армія може напасти на захід України. Фейковому президенту вмерещилось, що "Захід може ввести війська у західні регіони України та напасти на Білорусь".

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