Жданов назвав найбільш ймовірний напрямок наступу російських військ

Військовий експерт послався на дані західної розвідки, які співпадають з українськими.

Найбільш ймовірним напрямком наступу російських військ визначається Донецький напрямок, загалом Донбас. Донецька область, Луганська область і можливо східна частина Запоріжської області.

Про це Жданов заявив в інтерв'ю ТСН.ua.

Військовий експерт зазначив напрям на місцевості – від Валуйок до Вугледара.

"Ось це ділянка фронту на якій можливий наступ російських військ. На решті ділянок державного кордону – там можливі провокаціʼ, щось на кшталт розвідки боєм, невеликими групами російських військ з метою сковування резервів Сил Оборони України і унеможливлення їх перекидання на схід України", – додав він.

За словами Жданова, вторгення не буде. Про це він сказав з посиланням на українську та західну розвідки.

"А наступальні дії, вони вже ведуться, трошки ділянка вужча. Від Кремінної до Вугледара вона зараз. У них є на меті, наскільки ми знаємо, дійти до лівого берега Аскольдського водосховища, знову захопити Купʼянськ... Можливо в планах російського командування є ще захоплення Харківської та Дніпропетровської області для створення, так званої, буферної зони вздовж Донецької та Луганської областей", – сказав Жданов.

Додамо, що окупанти уже підготували 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 гелікоптерів, як повідомляє західна розвідка

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