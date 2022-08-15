Жданов назвав найефективніший спосіб, яким ЗСУ можуть зруйнувати Кримський міст назавжди

Військовий експерт Олег Жданов впевнений, що знищити Кримський міст можна ракетами до HIMARS типу ATACMS, якщо вони надійдуть Україні на озброєння від США.

Водночас Жданов наголосив, що для успішного результату ракетний удар по Керченському мосту, який з'єднує український півострів Крим з Росією, має бути груповим.

Про це 24 каналу розказав військовий експерт Олег Жданов.

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"Необов'язково його руйнувати, головне – вивести з ладу, порушити дорожнє покриття, унеможливити прохід техніки. А на залізничному мосту порушити справність або цілісність колії", – наголосив експерт.

Жданов висловив впевненість, у разі руйнування Кримського мосту росіяни росіяни можуть знайти альтернативу. До прикладу, повернутися до паромної переправи, яку використовували до того, як збудували міст через Керченську протоку. За його словами, що ці пороми справді десь стоять, і окупанти потенційно можуть розраховувати на них як на "запасний варіант". Однак, можна припустити, що ці судна не в найкращому технічному стані.

Нагадаємо, Збройні сили України у ніч проти неділі, 14 серпня, знову вдарили по Антонівському мосту у Херсоні. Після цього він став непроїзним для ешелонів техніки росіян.

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