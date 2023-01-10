Жданов назвав основну мету нових військових навчань у Білорусі і чи є небезпека для України

За словами Жданова, під час військових навчань працюватиме тактична авіація Росії та Білорусі.

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що військові навчання у Білорусі, які розпочнуться 16 січня, мають льотно-тактичний характер.

Про це Жданов розповів під час ефіру на своєму Ютуб-каналі.

"Це означає, що переважно працюватиме тактична авіація. Це - винищувачі, винищувачі-бомбардувальники, може, фронтові бомбардувальники. Другий момент, для російської авіації наше небо закрите. Як тільки вони перетнуть повітряний простір України, тіжї ж миті вони будуть збиті", - вважає експерт.

Щодо ймовірності вторгнення окупаційних військ з боку Білорусі сухопутним коридом, Жданов вважає, що такий розвиток подій дуже низький.

"Немає сухопутного угруповання, навіть того, яке було раніше. До України 24 лютого заходило 45 тис. російських військових (з боку Білорусі - ред.). Такого угруповання зараз немає. 10 тис. нічого не зробить, а ще 10 тис. - розкидані по всій Білорусі. Навчання починаються 16 січня, у понеділок. За 6 днів Росія не зможе зібрати 45 тис. військових (це 4-5 дивізій) та перекинути техніку і озброєння. На сьогодні це нереально. Вторгнення сухопутним коридором - дуже низька імовірність. Звичайно, я не виключаю", - зауважив він.

Загроза з Білорусі: останні новини

Раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що Росія, ймовірно, перегруповує свої війська у Білорусі. Сьогодні, 10 січня, до Білорусі прибув черговий ешелон з російськими військовими. За останніми даними, РФ відправила до Білорусі близько 100 російських солдатів та озброєння.

Командувач угруповання Сил і засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, що розглядаються можливі варіанти агресії з Білорусі найближчими місяцями.

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