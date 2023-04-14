Жданов назвав причини, чому Україна поки не може стати ядерною державою

Жданов вважає, що в України є ресурси для виготовлення ядерного озброєння.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що в України є ресурси для виготовлення ядерної зброї, проте виникає питання щодо фінансування та того, як це сприймуть наші західні партнери.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Ми - не Ізраїль. Ця країна стала економічно потужною державою, хоча станом на сьогодні не існує підтверджень наявності ядерного озброєння в Ізраїлі. Ядерною державою Ізраїль став після відомої фрази Голди Меїр, яка сказала: "У нас немає ядерної зброї, але якщо буде потрібно, ми її застосуємо". Ось після цих слів Ізраїль і став неофіційним членом ядерних держав. Схоже було із Хрущовим під час Карибської кризи, коли він кричав, що "СРСР ракети виготовляє, як сосиски", - пояснив Жданов.

Військовий експерт наголосив, що в України є запаси урану для виготовлення ядерного озброєння, проте поки це складно реалізувати через фінансування та думку західних союзників.

"У нас є можливість створити ядерну зброю. Навіть уран є. Все інше ми можемо зробити. Питання у політичній доцільності. А вона є, бо тоді з нами краще рахуватимуться. Але є ще питання фінансування та, чи погодяться на це наші союзники. А тому тут є багато факторів", - сказав експерт.

Нагадаємо, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін погрожує, що "за потреби" країна готова розмістити на своїй території стратегічну ядерну зброю. Каже, що вже готують майданчики.

Також експосол Туреччини при НАТО Фатіх Джейлан вважає, що застосування Росією ядерної зброї у війні проти України, кардинально б змінило правила гри.

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