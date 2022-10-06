Жданов назвав причини розгромного провалу Росії та успіху контрнаступу ЗСУ

Успіх контрнаступу ЗСУ та розгромний провал Росії спричинені копіткою і планомірною роботою українських сил.

Таку думку військовий експерт Олег Жданов висловив в інтерв'ю УНІАН.

Так, він назвав декілька причин успішної наступальної операції ЗСУ.

"Це не з неба впало, це результат копіткої і планомірної роботи наших Збройних сил. Перше – ми вели оборонну операцію, завданням якої було максимально вимотати противника. Іноді навіть ціною втрати територій. Тим не менш, ми намагалися максимально завдати шкоди живій силі і техніці противника, що нам і вдалося", – сказав Жданов.

За його словами, другим фактором успіху стало отримання резервів українських військовослужбовців, які навчалися на Заході.

А по-третє, це озброєння, яке Україна отримує за програмою "Рамштайн".

"Поєднавши ці два компоненти – навчених військовослужбовців і нові зразки озброєння – ми, застосувавши нові методики, змогли прорвати оборону противника на Херсонському напрямку. Це і дало успіх. А за рахунок вимотаності російських військ вийшло так, що за лінією фронту другого і третього рубежу оборони просто немає", – зазначив експерт.

Цим, за його словами, і обумовлюється темп наступу ЗСУ, особливо на півдні.

"Ми наразі просуваємося у напрямку річки Інгулець до Нової Каховки, і там оборонних рубежів немає. За рахунок цього там у нас досить високі темпи просування. На Слобожанському напрямку темпи трохи нижчі через те, що противник намагається зупинитися і створити хоч якусь лінію оборони", – додав Жданов.

Ось у цьому, за словами експерта, і криється запорука успіху ЗСУ на двох оперативних напрямках фронту.

Нагадаємо, Жданов також вважає, що, наприклад, звільнення Донецька не повинне завдати багато проблем.

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