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Жданов назвав причини розгромного провалу Росії та успіху контрнаступу ЗСУ

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Жданов назвав причини розгромного провалу Росії та успіху контрнаступу ЗСУ

Коментуючи наступ сил України на Херсонському та Слобожанському напрямках, військовий експерт вказав на стратегію українського командування.

Успіх контрнаступу ЗСУ та розгромний провал Росії спричинені копіткою і планомірною роботою українських сил.

Таку думку військовий експерт Олег Жданов висловив в інтерв'ю УНІАН.

Так, він назвав декілька причин успішної наступальної операції ЗСУ.

"Це не з неба впало, це результат копіткої і планомірної роботи наших Збройних сил. Перше – ми вели оборонну операцію, завданням якої було максимально вимотати противника. Іноді навіть ціною втрати територій. Тим не менш, ми намагалися максимально завдати шкоди живій силі і техніці противника, що нам і вдалося", – сказав Жданов.

За його словами, другим фактором успіху стало отримання резервів українських військовослужбовців, які навчалися на Заході.

А по-третє, це озброєння, яке Україна отримує за програмою "Рамштайн".

"Поєднавши ці два компоненти – навчених військовослужбовців і нові зразки озброєння – ми, застосувавши нові методики, змогли прорвати оборону противника на Херсонському напрямку. Це і дало успіх. А за рахунок вимотаності російських військ вийшло так, що за лінією фронту другого і третього рубежу оборони просто немає", – зазначив експерт.

Цим, за його словами, і обумовлюється темп наступу ЗСУ, особливо на півдні.

"Ми наразі просуваємося у напрямку річки Інгулець до Нової Каховки, і там оборонних рубежів немає. За рахунок цього там у нас досить високі темпи просування. На Слобожанському напрямку темпи трохи нижчі через те, що противник намагається зупинитися і створити хоч якусь лінію оборони", – додав Жданов.

Ось у цьому, за словами експерта, і криється запорука успіху ЗСУ на двох оперативних напрямках фронту.

Нагадаємо, Жданов також вважає, що, наприклад, звільнення Донецька не повинне завдати багато проблем.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
866
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