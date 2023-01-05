Жданов назвав головні здобутки ЗСУ та спрогнозував, що потрібно армії в майбутньому 

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що основним здобутком ЗСУ є освоєння нових методик ведення бойових дій. Також у майбутньому потрібно переозброюватися.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Головний здобуток ЗСУ в тому, що ми сьогодні освоюємо нові сучасні методики ведення бойових дій. Дві тактики таких операцій були продемонстровані в Харківській та Херсонській областях. Одна була розрахована на маневри, швидкість, раптовість, а друга - на виснаження. Такого в роки Другої світової війни ніколи не було. До речі, Росія так і не засвоїла таких методів. Вони продовжують воювати в позиційній війні та нав'язувати нам такий самий сценарій. Там, де вони це можуть зробити - вони це роблять. Є напрямки, де ми змушені проводити позиційну оборону, як під час Другої світової війни. Коли у нас є можливість - ми намагаємося діяти сучаснішими методами ведення війни. От у цьому і є наша перевага, і це ноу-хау ЗСУ", - сказав Жданов.

Військовий експерт наголосив, що важливим є те, що завдання на фронті в Україні може ставити командир середньої ланки.

"Ми також застосовуємо методики західних держав, коли завдання ставить командир середньої ланки. А старший командир повинен забезпечити виконання завдань. І в командира молодшої ланки є право вибору. Не так, як у радянській армії, коли є наказ - ні кроку назад і стояти до смерті. У нас командир може мати можливість маневрів. Такого раніше ніколи не було, і це нововведення. Цього зараз теж немає в російській армії", - пояснив експерт.

Олег Жданов розповів, що в майбутньому ЗСУ потрібно переозброїтися на західну зброю або виготовляти свою.

"Але у нас потрібно закінчити структурування ЗСУ, бо ми його не закінчили. В майбутньому нам потрібно робити повне переоснащення армії - від пістолета до літака. Треба позбуватися старого радянського, бо поповнювати цю зброю можна тільки в РФ. Треба або розробляти свою зброю, або купувати в західних партнерів та інтегруватися в їхню систему безпеки", - сказав військовий експерт.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Російський диктатор Путін того ж дня оголосив про проведення так званої "спеціальної військової операції з демілітаризації та денацифікації України".

Окупанти планували "захопити Київ за три дні" та встановити в Україні свій маріонетковий режим. Проте ЗСУ відбили наступ окупантів на півночі України та провели контрнаступи на Харківському та Херсонському напрямках.

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