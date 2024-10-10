Жданов назвав серйозну помилку, якої припустилася Україна в Курській області

Україна припустилася помилки після початку операції в Курській області. Варто було б на підконтрольні території регіону запросити РДК і Легіон "Свобода Росії". Тоді диктатор РФ зрозумів би, що це серйозно.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "Главреду".

"У Курській області ми припустилися стратегічної помилки політичного характеру – ми гарантували, що не будемо анексувати Курську область. Входячи туди, ми сказали, що нам чужі території не потрібні, мовляв, полякаємо і віддамо. Путін зрозумів, що Курська область нікуди не дінеться. Усе було б інакше, якби ми промовчали, а ще краще – запросили б на підконтрольні нам території Курщини РДК і Легіон "Свобода Росії". Нехай би вивішували там свої прапори й оголошували про створення "нової Росії". Ось у цьому випадку Путін би рвав і метав", - висловився експерт.

Натомість тепер "фюреру" Путіну нема чого поспішати і витісняти українські війська з території Курської області. Разом з тим Жданов наголошує, що у військовому сенсі ця операція була корисною. Адже українські військові скували частину сил противника – угруповання кількістю 35-38 тис. осіб.

"Повноцінна загальновійськова армія РФ нам би наробила багато нервів на східному фронті, а так, вона воює в Курській області та громить свою ж територію разом із російськими громадянами, що створює суспільний резонанс", - додав Олег Жданов.

Нагадаємо, видання Politico дізналось про проблеми російської армії, які наразі не дозволяють ворогу повертати під свій контроль територію Курської області у найближчі місяці.

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