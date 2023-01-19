Жданов назвав зброю, яку може отримати Україна від США для завдання ударів по окупантах в Криму

Боєприпаси до реактивних систем залпового вогню з радіусом дії до 160 км, які заявлені у новому пакеті військової допомоги США вдвічі збільшать вогневі можливості українських військ. Але зміна підходу адміністрації Байдена щодо завдання ударів по території тимчасово окупованого Криму дозволяє сподііватися на ще більш потужнішу зброю.

Таку думку висловив в інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, боєприпаси до РСЗВ типу М-270 та HIMARS, які передають США, мають дальність пуску вдвічі більшу, ніж ЗСУ мають сьогодні.

"Сьогодні ми маємо до 80 км, гарантовано 74, а ці можуть летіти до 160 км. У тактико-технічних характеристиках заявлено 94 милі. Це вдвічі збільшує вогневі можливості наших реактивних систем. Ми зможемо вражати резерви та логістику противника на глибину до 160 км", - зауважив він.

Оскільки в адміністрації Байдена не виключають можливості завдання ударів по території тимчасово окупованого Криму, то не виключено, що українська армія отримає ще потужнішу зброю.

"Можливо, нам будуть передані якісь оперативно-тактичні ракети, ті самі ATACMS, які застосовує пускова установка типу HIMARS або М-270. Тоді дальність збільшиться до 300 км, і ми повністю покриємо територію українського Криму для вогневого ураження російських окупаційних військ", - наголосив експерт.

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