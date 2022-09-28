Жданов оцінив, чи спробує Росія знову вторгнутися з боку Білорусі після оголошеної мобілізації

Те, чи спробує Росія знову за допомогою мобілізованих громадян наступати на півночі України з боку Білорусі, залежить від її спроможності сформувати необхідні угруповання військ.

Але ці війська РФ ще належить одягти, озброїти та забезпечити технікою.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, відповідаючи на запитання про ймовірність вторгнення РФ з боку Білорусі після оголошеної мобілізації.

"Все залежатиме від можливості Російської Федерації сформувати необхідні угруповання військ. Якщо вони кажуть, що мільйон 200 тисяч (осіб планують мобілізувати – ред.), то треба тут десь 300 тисяч плюс до того, що є. І приблизно стільки ж треба на півночі. І плюс такий самий резерв. Ось так приблизно можна розподілити цей мільйон 200. Але його треба зібрати, його треба переодягти, його треба озброїти, його треба посадити на якусь техніку. І тоді можна казати, що РФ сформувала наступальне угруповання, яке справді може загрожувати територіальній цілісності і суверенітету України", – пояснив Жданов.

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Він додав, що поки росіяни цього не зробили, Україна може вести бойові дії задля звільнення своїх територій.

Нагадаємо, моніторингова група "Білоруський гаюн" повідомила, що Білорусь, ймовірно, готується до масштабного приймання військових ешелонів з Росії.

Окрім того, за даними журналіста, олітичного експерта, добровольця ЗСУ Кирила Сазонова, Росія планує перекинути свої війська до Білорусі для удару по Волині та Києву.

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