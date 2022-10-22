Жданов оцінив імовірність ядерного удару Путіним: "Хоче, але дуже боїться"

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що застосування Путіним ядерної зброї можливо лише в теорії, а на практиці це фактично нереально.

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

"Теоретично він може вдарити. Він має тактичне ядерне озброєння. Але на сьогоднішній день умови поставлені настільки жорстко для РФ, що навіть західні розвідки оцінюють ймовірність застосування ядерної зброї як дуже низьку. Путін може й хоче, але він дуже боїться. І Путін хоче взяти участь у будівництві нового світового порядку, він не збирається ні в рай, ні в пекло. Як він казав: "Всі здохнуть, а ми до раю". Ні, це небезпека. Людина, яка планує своє майбутнє навіть найближче… Ось їй зараз потрібні переговори, і вона робить все можливе і неможливе для того, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Йому потрібне припинення вогню, його армія програє. Вона сьогодні вже не може наступати, лише окремі ділянки, які я не беру до уваги. І те, це ж настають не Збройні сили Росії, а приватні військові компанії", – сказав він.

Жданов підкреслив, що кремлівський диктатор не зможе натиснути на "червону кнопку".

"Можливо, Путін і хоче, але він не може його застосувати. Тож не переживайте. Захід стежить так само, як і ми. Їм не потрібний тут другий Чорнобиль, їм не потрібне джерело радіоактивного зараження. Вони сидять і "план Маршалла" пишуть і хочуть його вже затвердити хто що інвестуватиме, щоб відновлювати Україну. Вони не дадуть Путіну цього зробити. Це не перебільшення, це констатація факту на сьогоднішній день", – підкреслив він.

Як світ відреагує на ядерний удар Росії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навіть застосування Росією малопотужної ядерної зброї фундаментально змінить характер війни в Україні, і це, звісно, матиме наслідки.

А високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що в такому разі російська армія буде знищена неядерними засобами.

Ексголова ЦРУ Девід Петреус навіть назвав можливі цілі, які будуть атаковані з боку США у відповідь на ядерний удар РФ. Йдеться про затоплення Чорноморського флоту, удари по військових базах у Криму та по російських військах на території України.

Американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма допускає, що Путін може застосувати ядерну зброю, проте тоді у війну вступлять НАТО і США. Росія в такому разі буде знищена, і це матиме негативні наслідки для самого Путіна.