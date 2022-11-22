Жданов оцінив перспективу звільнення з полону захисників "Азовсталі": "Путін триматиме до останнього"

В Росії саме за рахунок українських військовополонених торгуватимуться за свою безпеку, коли програють війну.

Військовий експерт Олег Жданов оцінив перспективи звільнення з полону захисників "Азовсталі" та припустив, що Росія триматиме бранців для торгів з військово-політичним керівництвом України.

Про це експерт сказав у своєму відеоблозі.

"Дуже болісне питання щодо обміну полоненими, особливо щодо захисників "Азовсталі". Так, якусь невелику частину обміняли з тих людей, які вийшли з заводу і склали зброю за наказом верховного головнокомандувача ЗСУ. На превеликий жаль, офіційно стану війни немає ні з нашого боку, ні з боку РФ. І ось ці міжнародні інститути типу ООН і Червоного Хреста намагаються піти від відповідальності, прикриваючись, зокрема, й цими обставинами. Пам’ятаєте, коли постало запитання, чому ж ми не обмінюємо азовців ­– Червоний Хрест сказав, що "а ми взагалі жодних гарантій не давали". Тобто вони навіть відмовляються від своїх слів. Усно вони давали гарантії, а потім виявилося, що жодних гарантій не дають", – нагадав Жданов.

Також читайте Із полону росіян повернули трьох морських піхотинців

Він зазначив, що світова система безпеки аморфна і мертва. В цьому контексті військовий експерт також висловив думку, що генсек ООН Антоніу Гутерреш – "швидкий там, де є гроші".

"Там, де зернова угода, він – у перших рядах. Там, де треба відстоювати права людини разом із Комітетом з прав людини ООН щодо наших військовополонених – ні Гутерреша, ні Комітету з прав людини. На жаль, світова система безпеки, яка діяла до сьогодні, вона сьогодні аморфна і мертва", – сказав Жданов.

"А найвище військово-політичне керівництво Росії – Путін і його оточення – триматимуть цих людей до останнього моменту. На мій погляд, вони використовуватимуть їх як розмінну монету для торгів з нашим військово-політичним керівництвом. Найімовірніше, в цьому й є головна причина того, що їх досі не відпускають. І взагалі полонені для них – це гарантія їхньої безпеки. Вони торгуватимуться за свою безпеку, коли програють війну, саме нашими військовополоненими", – вважає експерт.

В такому разі Україні треба сподіватися на власні сили, додав він.

"Збиратимемо обмінний фонд і я думаю, що на якомусь етапі російське керівництво повинне зламатися у плані того, що почнуть вони поступатися та домовлятися по обміну нашими полоненими", – сказав Жданов.

Нагадаємо, 21 вересня Україна повернула з російського полону частину захисників Маріуполя, серед яких були бійці з "Азову".

Тоді 200 українських героїв обміняли на кума президента РФ Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" – на 55 окупантів.

Під час одного з обмінів полоненими в листопаді вдалося звільнити ще 107 українських військових, з яких – 74 захисники "Азовсталі".

Станом на кінець жовтня у російському полоні перебували понад 700 бійців полку "Азов", інформував начальник штабу полку, один із захисників "Азовсталі" Богдан Кротевич ("Тавр").

Читайте також: