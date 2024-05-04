Жданов оцінив російську загрозу для Харкова та півночі Харківської області

Росіяни активізували бойові дії.
Росіяни перегруповуються на Харківському напрямку, зокрема, біля Купʼянська. Там ворог зібрав ударне угруповання, яке підсилив танковою дивізією.
Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтервʼю Главреду.
За його словами, на цьому напрямку окупанти прорвали одну з ділянок нашого фронту і просунулися вперед.
"І це вирішення стратегічного завдання із захоплення Купʼянська-Вузлового, який росіяни давно хочуть захопити через залізничну гілку", - йдеться в повідомленні.
Жданов каже, це було очікувано. Попри те, що вони давно там сформувалися, але почали бої лише зараз.
"Однак ця активізація бойових дій відбувається не на всій лінії фронту, а тільки на окремих його ділянках. До речі, останній рейд "освободительных сил России" (РДК, "Легион свободы России" и "Сибирского батальона"), трохи відтягнув терміни початку наступальної операції, тому що росіяни були змушені перекидати декілька частин до Брянської та Бєлгородської областей для купірування спроб російських визвольних сил вклинитися", - додає експерт.
На думку Жданова, основне завдання росіян – розтягування наших резервів.
"Скоріше за все, саме Авдіївський напрямок вони матимуть за напрямок головного удару. Тому що Росія зазвичай воює за лекалами Другої світової війни – де у них зʼявився успіх, туди вони і кидають основні сили. Я не виключаю, що можлива розвідка боєм навпроти Харкова. Тобто на півночі Харківської області росіяни у чисельності батальйону (до роти) цілком ймовірно можуть спробувати навʼязати бій", - додав військовий експерт.
Раніше ми писали, що після заяви Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках обстановку для ТСН.ua прокоментував військовий експерт Олексій Гетьман.