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Жданов оцінив ймовірний напад Білорусі: "Лукашенку потрібно показати Путіну, що він готується"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Жданов оцінив ймовірний напад Білорусі: "Лукашенку потрібно показати Путіну, що він готується"

ФОТО: Міністерство оборони Білорусі / Telegram

Жданов вважає, що білоруське суспільство та армія не хочуть війни.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що білоруська армія не планує воювати проти України, проте Лукашенку потрібно показати Путіну, що він готується до вторгнення. 

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі. 

"Лукашенко проводитиме навчання вздовж кордону з Україною, імітуватиме бурхливу бойову підготовку для того, щоб демонструвати Путіну, що він готується до війни, але поки ще не готовий. Принаймі так було усі 9 місяців цієї війни. Я думаю, що Лукашенко і надалі так продовжуватиме. Бо є такі дані, що в білоруської армії збільшуються антивоєнні настрої, теж і в самій Білорусі. Люди не хочуть війни, вони бояться, що прилетить відповідь. Вони бачать, що відбувається з російською армією, а вони краще повоюють на полігоні", - сказав Жданов. 

Загроза повторного наступу з Білорусі

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Лукашенко доручив своїм підлеглим розпочати перевірку бойової готовності своєї армії. 14 грудня, у другий день раптової перевірки боєготовності, на полігон "Гозький" у Гродненському районі перекинули танки. Підрозділ було піднято за тривогою о 3:00 (за мінським часом).

Також стало відомо, що російські окупанти на території Білорусі стягують військову техніку ближче до українського кордону. США наразі не підтверджують активність білоруських збройних сил біля кордонів з Україною.

Українські прикордонники вважають, що білоруси нагнітають ситуацію на білорусько-українському кордоні. Прикордонники посилено спостерігатимуть за ситуацією в Білорусі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1074
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