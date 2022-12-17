Жданов оцінив загрозу на Донбасі: "Ситуація в російских військ не така, щоб наступати"

За його словами, ворожа армія намагається атакувати позиції ЗСУ на окремих напрямках.

Військовий експерт Олег Жданов каже, що на Донецькому напрямку діє близько 40 ворожих батальйонно-тактичних груп, а на Луганщині росіяни перекидають техніку ближче до лінії фронту.

Про це він розповів у своєму стрімі, повідомляє 24 канал.

За його словами, більшість угруповання на Донеччині - вагнерівці, укомплектовані зеками та мобілізованими. Також там присутня частина підрозділів, що відійшли з правобережжя Херсонської області. "Це близько 35 тисяч людей. Тут нічого нового немає", - зауважив він.

Тим часом, наголосив експерт, на Луганському напрямку росіяни перекидають важку техніку та особовий склад, посилюють лінію оборони. Крім того, окупанти намагаються втримати фронт на рубежі Сватове - Кремінна.

"Але чомусь раніше це інтерпретувалося як спроба окупантів зупинити контрнаступ ЗСУ, а тепер після інтерв'ю Залужного (головнокомандувач ЗСУ - Ред.) ISW раптом заявив, що це підготовка до нового наступу. Але там ситуація в російских військ не така, щоб наступати на Луганщині", - пояснив Жданов.

На його думку, росіяни намагаються атакувати наші позиції, але на окремих напрямках, аби "збити" темп просування ЗСУ.

"Що стосується Донецької області, то там теж нічого дивного. ЗСУ стоять в обороні вже кілька місяців, а росіяни безуспішно намагаються прорвати наші позиції", - наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що наразі епіцентром бойових дій на фронті є Бахмутський напрямок. Армія агресорки Росії намагається будь-якими зусиллями прорвати фронт в районі Бахмута.

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