Жданов: "Окупанти вже розуміють, що вхід ЗСУ в Крим – це питання часу"

Російські окупаційні війська вже розуміють, що вхід Збройних Сил України в Крим - це лише питання часу.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"У районі Чонгара (Геніченський район Херсонської області, - ред.) російські військові, погрожуючи смертю, змушують місцеве населення брати участь у зведенні фортифікаційного обладнання позицій. Тобто виганяють на примусові роботи місцевих мешканців для того, щоб рити окопи і будувати бліндажі й укріплення. Тобто вони вже чудово розуміють, що вхід в Крим ЗСУ – це просто питання часу. До того ж, часу, я б не сказав, що віддаленого: у найближчій перспективі, можливо, за кілька місяців", - сказав Жданов.

Нагадаємо, раніше військовий експерт так оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що під час війни в Україні Росія втратила велику кількість військової техніки. Деякі види техніки можуть взагалі зникнути з російського ринку.

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