Жданов описав два сценарії закінчення війни: названо кращий та гірший варіанти

Військовий експерт Олег Жданов описав два сценарії закінчення війни в Україні: перший - це переворот у Росії та усунення Путіна від влади, другий - ЗСУ звільнять усі українські території в межах кордону 1991 року.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Путін ніколи не визнає поразки та впиратиметься до кінця. Питання - хто цей кінець забезпечить. Я думаю, що цей кінець забезпечать бунти мобілізованих, які можуть початись, бо умови перебування у них вкрай погані. Друге - коли підуть перші вбиті, а вони вже є, коли це число збільшиться, то інші категорично відмовлятимуться їхати до України. Тоді це може закінчитись бунтом, що може бути сигналом для еліт, що з Путіним далі нічого не варто мати спільного. Навіть такі удари по скрепах, як Кримський міст, який вони обіцяли захистити усіма силами, от що Путіну зараз говорити? Його запитають, а де ППО, ФСБ. А Путіну нема чого говорити. А це означає, що Акела промахнувся", - пояснив Жданов.

Військовий експерт додав, що після усунення Путіна від влади, війна проти України дуже швидко закінчиться, адже російська еліта захоче домовитись із Заходом.

"Плюс розгром російської армії після контрнаступу ЗСУ. Тоді еліта, яка захоче змістити Путіна, відчує опору, а це - або невдоволені мобілізовані, або змова серед силових структур, от у Генштабі РФ відбуваються чистки військових. Тоді війна закінчиться дуже швидко, одразу після усунення Путіна. Нова влада захоче переговорів з Заходом. Умовою буде - виведення військ з території України та відновлення територіальної цілісності в кордонах 1991 року", - пояснив Жданов.

Другий варіант - звільнення наших територій військовим шляхом, вихід на кордони 1991 року.

"Тоді ми вимагатимемо від ООН відправити миротворців на кордони України та Росії. Це гірший варіант, бо ми перебуватимемо у такому стані, як Ізраїль. Наш кордон стане зоною бойових дій. Бо з Путіним ми переговорів не проводитимемо", - пояснив військовий експерт.

Жданов наголосив, що можуть бути інші варіанти, проте ці два - основні.

Закінчення війни в Україні: інші прогнози

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що війна в Україні закінчиться тоді, коли ЗСУ перехоплять у росіян стратегічну ініціативу. Зараз уже початок таких дій. Потужний наступ ЗСУ свідчитиме про початок кінця війни в Україні.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що закінчення війни в Україні прискорюють внутрішні конфлікти у Росії. Проте точну дату поки занадто рано прогнозувати.

Журнал The Times з посиланням на британську розвідку повідомив, що ЗСУ можуть вийти на кордони 23 лютого 2022 року вже до Різдва.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголошує, що війна не закінчиться до кінця 2022 року, проте триватиме вона не роками, а місяцями.

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