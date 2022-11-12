Жданов описав функції стіни на кордоні з Білоруссю: "Хто з мечем прийде – той в орало і отримає"

Експерт наголосив, що така ж стіна необхідна і на кордоні з РФ.

Військовий експерт Олег Жданов схвально відгукнувся про зведення стіна на кордоні з Білоруссю та розповів про її функції.

Про це експерт сказав у своєму відеоблозі.

"У невоєнний час вона (стіна – ред.) захищає від проникнення диверсійно-розвідувальних груп. Тобто фізичного проникнення бути не може через цю стіну. А у воєнний час вона затримує противника для того, щоб ми могли гарненько прицілитися. І тільки-но перший чобіт ворога стане на нашу землю, одразу ж у цей чобіт прилетить куля. Заїде танк – одразу ж у нього прилетить снаряд. Ось такий ось підхід", – пояснив Жданов.

Також читайте Білорусь обурена тим, що Україна зміцнює свій кордон

"Ця стіна допоможе у плані затримки (ворога – ред.) і в плані конкретизації наших дій. Тобто поки вони за стіною – все добре, їм нічого не загрожує. Тільки-но вони зробили крок на цей бік стіни, – все, для них це смерть. Тому що хто до нас із мечем прийде – той в орало і отримає", – додав військовий експерт.

Він також назвав рішення звести таку стіну абсолютно правильним і висловився за будівництво такої споруди і на кордоні з Росією.

"Таку ж стіну треба будувати на російському кордоні. Закривати його на довгі роки, ставити кулемети на вежах, сигналізацію і будувати нашу оборону", – сказав Жданов.

Нагадаємо, Україна почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю. Це – рів, насип та залізобетонний паркан з колючим дротом. Таку ж стіну зведуть і на кордоні РФ після деокупації територій.

Зауважимо, 12 листопада командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив боєготовність та злагодженість дій підрозділів з відбиття можливого вторгнення противника на північному напрямку з території Росії та Білорусі.

За даними Генштабу ЗСУ станом на 10 листопада, РФ та Білорусь надалі розгортають спільне угруповання військ на території РБ. Ці війська ворог може залучити на Волинському та Поліському напрямках.

Звільнення Херсона та загрози з боку Білорусі: ексклюзив від Кирила Тимошенка

Читайте також: