Жданов попередив про масовані ракетні атаки Росії по Україні до 15 листопада: "Кілька кривавих випадів"

Військовий експерт Олег Жданов попередив, що Росія може завдати кількох масованих ракетних ударів по Україні до 15 листопада – старту саміту G20 на Балі.

Про це експерт сказав у ефірі свого YouTube-каналу.

Жданов прогнозує, що російські війська назбирають сили і можуть завдати масованого ракетного удару, повторивши терор 10 жовтня.

"Цілком ймовірно, що якийсь запас ракет звозиться з місць зберігання, обслуговується, упорядковується і готується до наступного етапу ракетного удару. Я ризикну припустити, хоча це сьогодні з РФ дуже складно, вони непередбачувані хлопці щодо креативності. Єдине, що ще не зачепили, це сфера фантастики, щоб шантажувати нас і Захід з метою примусу до переговорного процесу" , – сказав військовий експерт.

Він зауважив, що наближається 15 листопада, коли відбудеться саміт G20 на Балі. Запрошення надіслані і президентові України Володимирові Зеленському, і російському диктатору Володимиру Путіну.

"Чи поїде, чи братиме участь Путін – ми не знаємо. Наш президент через воєнний стан братиме участь, але тільки дистанційно, як він це робить зазвичай, виступаючи на різних міжнародних форумах. Щодо Росії, то їй треба буде щось говорити. Розумієте? До 15 листопада Путіну треба щось сказати. А що може сказати? Що ми розв'язали війну, найкривавішу після Другої світової в Європі, наймасштабнішу на європейському континенті і ми її продовжуємо? З якою метою? Захоплення України? Геноцид українського народу?" – розповів Жданов.

Він вважає, що Путіну потрібен результат, який він може "продати" на саміті G20, – це переговори.

"От, ми таки вступили в переговорний процес, тому все добре, ми на шляху врегулювання цього конфлікту". Це єдине, що може "продати" Путін. І на мій погляд, до 15 числа нас може чекати кілька випадів з боку Росії жорстких, кривавих та силових. Я не виключаю варіацій на тему того, що вони підзбирають сили і можуть завдати масованого ракетного удару, повторивши 10 жовтня", – попередив військовий експерт.

Ракетний терор Росії

Російські війська влаштували 10 жовтня масований ракетних удар по низці міст України. Лише до обіду окупанти випустили 83 ракети, 43 із них було збито. Ворожі ракети влучили в об’єкти критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та в Києві. Загинули 19 людей, ще 105 були травмовані.

Як повідомив 24 жовтня президент Володимир Зеленський, від початку повномасштабної війни Росія застосувала майже 4500 ракет проти України. В РФ скорочується запас ракет, тому вона пішла шукати їх в Ірану.

За словами очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова, Росія ще довго може тероризувати Україну дронами-камікадзе Shahed-136. Натомість запаси високоточних ракет у росіян майже вичерпані.

Маячня Шойгу про брудну ядерну бомбу, ситуація в Херсоні | Михайло Самусь

Читайте також: