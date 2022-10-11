Жданов попередив про небезпеку з боку Білорусі: Росія може замінити ракетні удари атаками дронів-камікадзе

Відомо, що на територію Білорусі зараз завезено 32 іранських дронів "Shaded-136", планується ще друга партія постачання БпЛА.

Військовий експерт Олег Жданов припустив, що на півночі України Росія може замінити ракетні удари на атаки іранськими дронами, які нещодавно завезла до Білорусі.

Таку думку Жданов висловив на власному Ютуб-каналі.

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"Вчора, 10 жовтня, на територію Білорусі було завезено 32 таких БПЛА. До 14 жовтня планується завезти ще вісім. Є оператори, є обслуговуючий персонал. Скоріше за все, інтенсивність постачання Іраном Росії дронів не буде знижуватися, навіть навпаки, збільшуватися. Цілком можливо, що атаки цими дронами можуть замінити удари ракет з боку Білорусі", - зауважив він.

РФ замовила в Ірану понад 2 тис. дронів-"шахідів"

За даними української розвідки, країна-агресорка Росія замовила 2400 дронів-камікадзе "Shahed-136" з Ірану. Це згодом підтвердив глава держава Володимир Зеленський під час виступу на засіданні групи країн G7 11 жовтня.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснив, що від іранських дронів Україну може врятувати Ізраїль, передавши антидронові рушниці для боротьби із дронами-камікадзе.

Тим часом українські міста потерпають від навали безпілотників "Shahed-16". Зокрема, 10 жовтня над центральною Україною літали іранські дрони-камікадзе, запущені з Білорусі, а над Кривим Рогом збили два іранськи дрони-камікадзе. І на Черкащині протиповітряна оборона збила два безпілотники.

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