Жданов попередив про новий обстріл та пояснив, скільки ракет залишилось в Росії

Військовий експерт Олег Жданов закликав українців не рахувати російські ракети, бо їх в терористів є ще дуже багато.

Про це він сказав 27 листопада на своєму ютуб-каналі.

"Я завжди дотримуюсь думки, що не потрібно рахувати російські ракети. Їх там ще дуже багато. Сказати точно не може ніхто: ні розвідка НАТО, ні наша. Бо у них там є і запаси Радянського союзу і те, що виготовляла РФ - раніше та зараз. Виробництва у Росії працюють у три зміни та клепають ці ракети. Але різниця між поставками та потребами росте. А тому кількість запасів зменшується. А тому ми зараз спостерігаємо рідші ракетні обстріли. Тепер Росія використовує лише масовані ракетні удари. А тому РФ може виготовляти ракети та накопичувати. До речі, завтра буде відомо, чи накопичили вони ракети для масованих обстрілів", - пояснив Жданов.

Ракетні обстріли України

Росія від 24 лютого обстрілює Україну ракетами. Окупанти за 9 місяців війни випустили по нашій державі понад 4700 ракет.

Від 10 жовтня Росія обстрілює нашу енергетичну інфраструктуру. Лише 23 листопада окупанти випустили по нашій державі орієнтовно 70 ракет, з яких 51 вдалось збити.

Росія має намір знищити нашу енергетичну інфраструктуру, щоб взимку залишити українців без опалення та світла.

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