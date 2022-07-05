Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чи можливо зараз звільнити від окупантів Херсон - Жданов відповів

Дата публікації
Перегляди
2194
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чи можливо зараз звільнити від окупантів Херсон - Жданов відповів

Фото: Associated Press

Наразі Україна навряд чи готова звільнювати Херсон, хоча ЗСУ і перебувають від нього на відстані 17 кілометрів.

Для цього ще потрібно отримати озброєння та сформувати необхідні резерви.

Про це в ефіри ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Навряд чи Україна сьогодні готова до звільнення Херсона. Нам треба отримати техніку, сформувати необхідні резерви, тоді ми будемо готові для його звільнення. Хоча якщо є можливість просуватися вперед - в Генштабі може бути прийняте рішення саме просуватися: поліпшувати наші позиції та створювати майданчики для майбутнього формування ударних угруповань на цих напрямках”, - розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, що у Дніпрі підняли символичну повітряну кулю з написом "Херсон".

Читайте також:

Конференція в Лугано, візит прем'єрки Швеції і ситуація на фронті - звернення Зеленського за 4 липня

Конференція в Лугано, візит прем'єрки Швеції і ситуація на фронті - звернення Зеленського за 4 липня
Наступна публікація