Чи можливо зараз звільнити від окупантів Херсон - Жданов відповів

Чи можливо зараз звільнити від окупантів Херсон - Жданов відповів

Наразі Україна навряд чи готова звільнювати Херсон, хоча ЗСУ і перебувають від нього на відстані 17 кілометрів.

Для цього ще потрібно отримати озброєння та сформувати необхідні резерви.

Про це в ефіри ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Навряд чи Україна сьогодні готова до звільнення Херсона. Нам треба отримати техніку, сформувати необхідні резерви, тоді ми будемо готові для його звільнення. Хоча якщо є можливість просуватися вперед - в Генштабі може бути прийняте рішення саме просуватися: поліпшувати наші позиції та створювати майданчики для майбутнього формування ударних угруповань на цих напрямках”, - розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, що у Дніпрі підняли символичну повітряну кулю з написом "Херсон".

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