Жданов пояснив безглуздість переговорів з РФ і запевнив, що втрати нових територій України не буде

Спроба домовитися у Стамбулі, про що Путін так шкодує, була б "Мінськом-3".

Військовий експерт Олег Жданов пояснив безглуздість потенційних переговорів з Росією про війну і запевнив, що на сьогодні про втрату нових територій України не йдеться.

Про це він розповів, відповідаючи на запитання, чи не варто було б погодитися на переговори з РФ, аби не втратити більше територій.

"На сьогоднішній день питання про втрату нових територій не йде – навіть при тому людському ресурсі, який намагається накопичити РФ", – сказав Жданов.

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Він також пояснив, чому переговори не мали б жодного сенсу.

"Питання ось у чому: ніхто жодних продавлювань на переговорах із РФ би не отримав. Ви забули "Мінськ"? Ми підписали все, що написала РФ. Те саме і тут: спроба домовитися в Стамбулі, про що Путін так шкодує, це був би "Мінськ-3", якби ми його там підписали", – розповів військовий експерт.

Він додав – якби були підписані стамбульські угоди, то за пів року почалася б зовсім інша війна.

"Путін неодмінно знову б зібрав армію. Вони все одно зберуть війська і знову підуть уперед до західних кордонів, бо Росія не проґавить такого шансу: у них один шанс, і у нас один шанс. Тому радійте, що переговори не відбулися. Радійте, бо невідомо, чим би це все закінчилося", – наголосив Жданов.

Переговори України з Росією

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість ведення переговорів з РФ, поки її президентом є Володимир Путін.

Попри це, в Росії не полишають надії на переговори, щоразу транслюючи відповідні меседжі через різні рупори влади і не лише російської. Так, нещодавно Зеленський зустрівся з президентом Гвінея-Бісау Умару Сісоку Ембало, який передав меседж Путіна про бажання вести перемовини. На це Зеленський відповів, що для переговорів про діалог треба, щоб одна держава поважала іншу.

29 жовтня Зеленський сказав, що першим кроком до переговорів з РФ має бути вихід окупаційних військ із української території.

Білорусь перейшла червоні лінії, провал формули Штайнмаєра, переговори з Росією | Михайло Подоляк

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