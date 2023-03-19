Жданов пояснив, чи могла б Росія перемогти, атакуючи ракетами лише війська та військові об'єкти

Експерт пояснив, чи допомогла б Росії тактика застосування ракет лише по військових цілях.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що Росія не здобула б перемоги, атакуючи ракетами лише війська та військові об'єкти України.

Про це він розповів на своєму Youtube-каналі.

"Не можна сказати категорично так чи ні. Але думаю, що навряд чи Росія мала б шанс на перемогу, тому що ракетне озброєння розраховане на поразку групових цілей – для того, щоб завдати шкоди військам, треба завдавати ракетних ударів по великим скупченням військ, припустимо, в оперативних районах очікування, коли там збираються кілька батальйонів чи бригад з технікою, озброєнням. Ракетні війська призначені саме для масштабних ударів по ключових об'єктах, як інфраструктури, так і ключових військових об'єктів – командний пункт армії, або командний пункт дивізії, ось там потрібен груповий ракетний удар. Має бути дві-три ракети для того, щоб вивести командний пункт з ладу", - пояснив він.

За словами Жданова, відсутність ударів Росії по інфраструктурі давала б можливість безперебійно забезпечувати фронт. Логістика б працювала, не було б перебоїв із рухом поїздів.

"Сьогодні вже немає сенсу завдавати масованих ракетних ударів по території України, тому що наша система ППО справляється з більшою частиною ракет. У зв'язку з цим росіяни розроблятимуть нові маршрути польоту крилатих ракет, щоб обдурити нашу систему ППО. Ракетні удари в майбутньому можуть перейти до одиночних та групових, але не масованих", - резюмував експерт.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що ракетні удари Росії вже не зможуть критично вплинути на економіку і логістику України.

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