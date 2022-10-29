Жданов пояснив, чи може безпілотник вибухнути від удару об землю після його збиття

Якщо ж дрон вибухає в повітрі, то його уламки можуть завдати шкоди людям.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що збитий безпілотник може вибухнути вже після удару об землю, але це залежить від відстані до цілі та місця влучання у сам дрон.

Про це Жданов розповів у ефірі свого YouTube-каналу, відповідаючи на запитання про те, чи може здетонувати БПЛА від удару об землю після збиття.

"Так, на жаль може. Все залежить від того, коли збитий безпілотник. Якщо він далеко від цілі, він може не вибухнути або здетонувати у повітрі, якщо влучили в головну частину. Якщо ж він падає на землю, неподалік тієї цілі, в яку він летів, то підривник у його головній частині може бути зведений у бойовий стан. Тоді – так. Тоді при ударі об землю цей підривник спрацює і дрон вибухне", – пояснив військовий експерт.

Він додав, що ситуація залежить саме від дальності, на якій перебуває дрон від цілі, в яку він летить, і від того,куди влучили в цей дрон.

"Якщо – в корпус або хвостову частину, там де двигун, то він може просто впасти. Якщо ж влучили в головну частину, то він може вибухнути. При цьому він вибухає в повітрі. Тільки осколки, що падають, можуть завдати шкоди людям, якщо на когось вони впадуть", – розповів Жданов.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про зменшення інтенсивності атак дронами з боку російських війьск. Також відомо, що українські сили ППО збили понад 300 безпілотників Shahed-136 іранського виробництва.

Лише протягом 27-28 жовтня російські окупанти запустили по Україні понад 30 дронів, з яких 23 було збито. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зауважимо, що в Україні тим часом випробовують новітній дрон "Шарк", який виявлятиме загарбників.

ООН ігноруватиме погрози Росії і налаштована розслідувати походження дронів-камікадзе

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