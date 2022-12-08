Жданов пояснив, чи можуть військові Росії "зливати" маршрути прольоту ракет нашій розвідці

Військовий експерт Олег Жданов не відкидає імовірність того, що російські військові, які займаються програмуванням маршрутів прольоту ракет, можуть передавати цю інформацію через розвідувальні джерела.

Про це Жданов сказав під час вечірнього ефіру на своєму каналі Youtube.

"Імовірність того, що зенітна самохідна артилерійська установка "Гепард" або людина з ПЗРК стоятиме в тому місці, де пролітатиме ракета, дуже мала. Те, що російські військові, які займаються програмуванням маршрутів прольоту ракети, можуть "зливати" цю інформацію через якісь розвідувальні джерела, я припускаю. Можливо, що одна із складових успішності нашої боротьби з ракетними атаками РФ може полягати в тому, що ми приблизно знаємо райони або маршрути, якими йдуть ці ракети", - зазначив він.

Нагадаємо, російські терористи у четвер, 8 грудня, обстріляли ракетами Харківську область.

Частину ракет на Харківщині збила ППО, проте одна з них поцілила у житловий будинок.

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