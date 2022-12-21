Жданов пояснив, чи можуть Залужного звільнити з посади

Експерт певен, що рівень довіри до головнокомандувача ЗСУ надзвичайно високий, ому звільняти його не будуть, попри чутки у ЗМІ.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував чутки, які виникли після сттаті The Economist, що нібито деякі люди з оточення президента Володимира Зеленського хотіли б замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського.

Про це він заявив у своєму youtube-каналі.

"Відповідь на це питання дав президент, здається ще місяць тому. Він зазначив, що ніяких підстав для заміни Залужного нема підстав. Ситуація з того моменту не змінилася, а навпаки – покращилася. Станом на сьогодні рівеь довіри дуже високий – до армії в цілому і до Залужного, як головнокомандувача зокрема. Тому я не думаю, що президент, чи хтось з його оточення може ризикнути і запропонувати таки варіант. Тим більше, Залужний прекрасно справляється зі своїми обов'язками з точки зору організації, планування і ведення бойових дій. Є особливості війни, які присутні завжди", – зазначив експерт.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що Росія накопичує людей і зброю для нового наступу. За його словами, окупанти або знову нападуть на Київ з півночі, або посилять атаки на Донбасі, або наступатимуть на півдні. На його думку, мобілізація в Росії дійсно спрацювала.

Читайте також: