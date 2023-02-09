Жданов пояснив, чи слід очікувати наступу окупантів на Харків та обстрілів міста

На сьогоднішній день загрози штурму міста не існує.

Наступ на Харків наразі малоймовірний. Російські війська у Білгородській області не формують ударне угрупування для того, щоб наступати на місто.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов під час ефіру 9 лютого.

Водночас експерт не надав стовідсоткової гарантії, що окупанти не здійснятимуть спроб наступати.

"Навіть, як кажуть лікарі, у разі апендициту не можна давати 100% гарантії. Тобто ми не можемо сказати, що 1500% не буде наступу на Харків. Але наразі у Білгородській області не формується ударне угрупування для того, щоб наступати на місто", - сказав Жданов.

На його думку, можуть бути провокації диверсійно-розвідувальних груп з метою сковування наших сил на українсько-російському кордоні.

"Будуть обстріли, допоки ми не отримаємо більш потужні системи ППО і не спробуємо захистити місто", - додав він.

Військовий експерт назвав інформацію про нібито великий наступ на Харків ІПСО, яке здійснює російська пропаганда, щоб довести харків’ян до нервового зриву.

Він також пояснив, що у росіян немає оперативних сил для штурму міста.

"Хто наступає завтра? Хто бере Харків? Вони не змогли взяти його сходу, коли там майже не було військ. Коли невелика кількість ЗСУ та територіальної оборони відстояли місто. Їм довелося обійти Харків, тому що вони не змогли його взяти. І тоді заходили регулярні війська, а зараз там "мобіки". І немає там угрупування. Кому йти – 10 тисячам осіб?.. Вони, щоб зі Сватового до Куп’янська дійти три дивізії зібрали – 30 тисяч" – додав Олег Жданов.

Водночас Секретар РНБО припустив ймовірність наступу росіян на Харківщині та Запоріжжі.

Олексій Данілов вважає, що окупанти можуть здійснити спробу штурму в областях.

Додамо, що наразі Україна має на озброєнні усі різновиди озброєння, якої не було 24 лютого 2022 року.

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