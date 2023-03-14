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Жданов пояснив, чи є сенс йти на переговори, якщо Росія виведе війська за лінію 2022 року

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
95
Час на прочитання
1 хв
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Жданов пояснив, чи є сенс йти на переговори, якщо Росія виведе війська за лінію 2022 року

Якщо зараз не вийти на державні кордони, війну не буде закінчено.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чи є сенс у перемовинах з Росією.

Про це йшлося під час ефіру експерта. 

"Якщо ми погодимося на переговори з Росією, то це буде відкладена війна. Це буде "Мінськ-3". Війна більшої інтенсивності, ніж сьогодні, виникне за якийсь час. Тому всі чудово розуміють, якщо зараз не вийти на державні кордони, то війну не буде закінчено. Це буде просто перерва. Навіть не перемир'я", – зазначив Жданов.

Він нагадав і про Мінські угоди, а також порушив питання необхідності створення системи колективної безпеки.

"Чи гарантували вони мир? Ні. Путін за всі ці роки зібрав військо та пішов на нас війною. Коли ми вирішимо і закриємо територіальне питання на кордонах 1991 року, тоді створюватимемо систему колективної безпеки, запрошуватимемо іноземні війська і ставитимемо їх уздовж кордону, як у країнах Балтії – американські та німецькі стоять уздовж кордону", – розповів експерт.

Нагадаємо, що очільник Міноборони України вважає, що ворог зараз переходить до оборони, побоюючись контрнаступу ЗСУ. 

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Дата публікації
Перегляди
95
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