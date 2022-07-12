Жданов пояснив, чому Іран може відмовити РФ у постачанні безпілотників та які країни забезпечують її підсанкційними товарами

Російській Федерації не вистачає високих технологій, особливо електронних мікрочипів, і без них росіяни не можуть випускати взагалі нічого, ні зброю, ні засоби розвідки.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"До речі, вони намагалися виколупувати, це дослівно, зараз вони виколупують ці мікрочипи з побутової техніки для того, щоб застосувати їх у виробництві, зокрема і безпілотників, і ракет. Вони не можуть відновити виробництво тих же самих ракет "Калібр", тому що немає начиння. З "Калібру" вони роблять лише російський корпус і пороховий заряд, який викидає ракету з контейнера, а далі все інше – електронне начиння і двигун – вони імпортні складові цієї ракети", - зазначив він.

За словами експерта, Іран завжди був лояльним, проросійським, оскільки Росія завжди допомагала Ірану.

"І це цілком можливо (постачання Росії безпілотників - ред). Тим більше вони можуть спілкуватися через Каспійське море. Через море у них є прямий доступ одне до одного. Але треба ще дивитися, чи погодиться Іран знов ускладнити ситуацію щодо перемовин зі США, щоб надати Росії якусь допомогу. Пам'ятаєте, перший скандал на початку війни, коли говорили, що "Хезболла" та "ІДІЛ" (терористичні організації - ред.) повертають Росії те озброєння, яке вона їм постачала через Іран", - пояснив експерт.

Він зазначив, що відразу, коли про це стало відомо широкому загалу, Іран з офіційною заявою спростував і сказав, що ні в якому разі не буде брати участі в порушенні міжнародних санкцій, не буде передавати нелегальне озброєння Російській Федерації.

За словами Жданова, у Росії на сьогодні є декілька країн, через які вона намагається отримувати підсанкційні товари не лише воєнного виробництва.

"Це Білорусь, вона була основним каналом постачань, поки Литва не запровадила заборону на транзит. До речі, там транзит більше стосується заборони до Білорусі, і тому Росія так боляче це сприймає. Це був коридор для обходу санкцій. По-друге, це Грузія, яка розглядає варіанти схем стосовно постачання підсанкційних товарів до Росії. Можливо, у тому числі і подвійного призначення. І це Казахстан. Якби там не казали, що там відбувається на політичному поприщі щодо протистояння Токаєва і Путіна, але сам уряд Казахстану допомагає розробляти схеми щодо постачання підсанкційних товарів, зокрема подвійного призначення, до Російської Федерації. Про це говорять багато опозиціонерів у Казахстані і опозиційних ЗМІ", - резюмував Жданов.

Нагадаємо, Білий дім у понеділок, 11 липня, заявив, що Росія могла звернутися до Ірану з проханням надати їй сотні безпілотних літальних апаратів, зокрема здатних нести зброю, для використання у війні проти України.

Читайте також: