Жданов пояснив, чому малайзійський Боїнг збили помилково: ціллю був російський літак

Малайзійський Боїнг збили помилково. Ціллю був російський літак, що летів з Ізраїлю до РФ. Літак Росії вилетів на 15 хвилин пізніше — це його і врятувало.

Малайзійський Боїнг був збитий випадково. Ціллю був російський літак, який летів з Ізраїлю до Росії.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“Малайзійський Боїнг збили помилково. Ціллю був російський літак, що летів з Ізраїлю до РФ. Літак Росії вилетів на 15 хвилин пізніше — це його і врятувало. Боїнг пролітав у цьому часовому відрізку. Якби збили літак Росії, то росіяни здійснили б вторгнення на українську територію, починаючи з Донбасу. Очевидці бачили на кордоні дуже багато техніки РФ і солдатів у формі ООН, машини і БТР були перефарбовані в білий колір. Після цього провалу Гіркіна відкликали до Росії. Така версія існувала й існує”, — розповів Олег Жданов.

Також він пояснив, що насправді, за його словами, жодної форми ООН не було, автівки також не перефарбовували.

“Що було? Дійсно, є версія, що Росія хотіла збити власний літак "Аерофлоту", щоб ввести 15-й армійський корпус миротворчих сил за мандатом СНД. Цей корпус, якщо не помиляюся, з Абхазії. Він воює зараз в Україні. Машини були в Ростовській області. Цей корпус мав увійти на територію Донецької області, щоб звинуватити Україну в збитті російського літака. Це було б причиною введення цього миротворчого корпусу. Саме в цю версію добре лягають перші перехоплені розмови бойовиків — польових командирів, які доповідали кураторам у Москві, що збили літак, але не той”, — додав військовий експерт.

На його думку, це тоді і врятувало Україну. Адже якби РФ показала збитий літак “Аерофлоту”, ввела б корпус, під російськими автоматами було б міжнародне розслідування.

“Чорні скриньки вони відвезли до Донецька, за деякою інформацією, вони подорожували. Кажуть, що їх возили навіть до Москви з намаганнями розшифрувати. Там могли щось прослухати або навіть підправити, але основу доказової бази склали убійчі елементи з корпусу ракети — вони були двотаврові. Такі елементи були лише в новітній ракет комплексу БУК М1, який досі є лише на озброєнні РФ. У жодній країні, куди постачали БУКи, таких ракет немає. В Україні тим паче. Наявність великої кількості пробоїн у фюзеляжі підтвердила версію. Росіяни навіть возили тіла загиблих до Донецька в морги, де виймали ці убійчі елементи. Але заварити дірки на фюзеляжі вони не змогли. Це лягло в основу доказової бази”, — підкреслив Олег Жданов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що перекладання Росією власної вини на іншу сторону походить від боягузтва, яке переросло в катастрофу.

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