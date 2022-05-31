Жданов пояснив, чому оборона східних територій поблизу Лимана така важлива

Якщо окупанти форсують Сіверський Донець, то це дасть змогу відновити наступ на декількох напрямках.

Хоча місто Лиман Донецької області тимчасово перейшло під контроль російських військ, навколо нього продовжують точитись бої, які не дозволяють росіянам форсувати річку Сіверський Донець.

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua пояснив, чому так важливо утримати східні позиції поблизу Лимана, та про плани окупантів щодо наступу на Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

"Якщо ми утримаємо східну територію відносно Лиману, між Лиманом і Сіверським Донцем, тоді у Росії не буде можливості спорудити понтонну переправу і створювати плацдарм. Тому що цей плацдарм може вплинути на загальну ситуацію навколо Сєвєродонецька та Лисичанська", - наголосив він.

Жданов також зазначив, якщо росіяни форсують річку Сіверський Донець, то це дасть змогу від Лимана відновити наступ на Попасну. І тоді буде загроза перерізання траси Лисичанськ-Бахмут, що ускладнить доправлення наших військових до Сєвєродонецька і Лисичанська. І взагалі може призвести до оточення наших військ у цих двох місцях.

"Від Лимана до Попасної – це саме та лінія, по якій майже проходить кордон Луганської області. Тому Лиман – це дуже важливе місце. Хоча саме місто ми не утримали, якщо ми будемо утримувати його східні околиці, тоді загроза оточення буде зменшуватись​​", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, українські захисники знищили великий підрозділ "вагнерівців" на Донбасі.

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