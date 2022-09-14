Жданов пояснив, чому окупанти не можуть форсувати Дніпро на Херсонщині

Олег Жданов наголосив, що деяка військова техніка і дійсно може перепливати річку, проте для цього потрібно мати певні навики.

Про це розповів військовий експерт на своєму ютуб-каналі.

"БТР, БМД дійсно можуть плисти. Ніяких проблем нема, питання тільки щодо підготовки форсування ріки. Це ж тільки лише під час навчань просто, коли все підготовано - в'їзд, виїзд із води, вибрано місця, враховано швидкість течії та підготована техніка. Але до прикладу в БТР-60 у дні 11 отворів. І якщо хоча б одна заглушка буде відкритою, БТР тоне. Також заїхати на бронетранспортері у воду - це не проблема, з ходу можна заїхати, а от виїхати з води, тут потрібна майстерність. Бо найменше буксування машини викликає її застрягання у мокрому ґрунті, який завжди є на берегах річки. А якщо БТР сяде на дно - його навіть танком не відтягнути. А тому - це проблема. Плюс, якщо буде течія - їх зноситиме. Також якщо є хвилі, то машини можуть попросту потонути. А тому форсування річки - це найскладніше завдання, яке вимагає підготовки - як техніки, так і особового складу", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, Жданов розповів, коли відбуватимуться мирні переговори Росії та України.

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