За словами Жданова, ворожі літаки з території Брянської і Курської областей можуть підходити близько до кордонів і пускати ракети.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому почастішали повітряні тривоги у північних областях.

Про це він сказав в ефірі свого youtube-каналу.

"Загроза балістичного удару – це загроза ракетами. Як із території РФ, так і Білорусі. Поки що Білорусь "тримається" і бойових дій з території Білорусі не ведеться. Авіація злітає, але не завдає ударів. Проте є ще територія Брянської і Курської областей", – каже Жданов.

Експерт нагадав, що ракета класу "повітря-земля" має дальність десь до 300 км.

"Враховуючи, що СУ-35 потрібно 30-50 км для розвороту, щоб не влітати у повітряний простір України і не бути збитим. Саме тому вибірково в північних областях – Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська – частіше оголошується повітряна тривога. Тому що ворожі літаки можуть підходити близько до кордонів і пускати ракети", – зазначив він.

Якщо злітають ворожі "стратеги", наприклад, ТУ-22 – ракети летять до 600 км. Тоді тривога у більшості областей. Якщо ж злітає Міг-31 – там ракета на 2 тис. км. Тоді повітряну тривогу оголошують у всіх областях.

Раніше Олег Жданов пояснив, чому в одній з областей України, де немає бойових дій, встановлюють блокпости. Також він розповів, чи може МіГ-29 перехоплювати балістичні ракети.

Читайте також: