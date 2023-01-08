Жданов пояснив, чому РФ не потягне війну на виснаження і нагадав про афганський сценарій

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що війна в Україні не буде подібною до війни подій в Афганістані. Однак Росія, як і тоді, не не потягне війну на виснаження.

Про це він розповів у зведенні за 7 січня.

"Захід не збирається фінансувати цю війну довго та болісно. Це Путін бравує, що він готовий вести війну на виснаження. Я думаю, що такі партії озброєння, які ми побачили вчора (6 січня – ред.), я думаю, вона перша, проте вона не остання. Тож я не думаю, що Росія сьогодні потягне війну на виснаження. Так, вони дуже гарно вміють розповідати, але в результаті виходить, що у них боєприпасів не вистачає, техніку потрібно ремонтувати, перш ніж вводити в експлуатацію та застосовувати в бою, ракети – 50 штук на місяць. А один масований удар – 70-80 ракет", - зазначив він.

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Жданов нагадав, що Сполучені Штати Америки не воювали в Афганістані повноцінно. Вони проводили спеціальні операції, точкові операції. А в іншому вони намагалися навчити – вони формували збройні сили уряду Афганістану, який мав владу на момент присутності американських військ.

"Вони формували збройні сили Афганістану, навчали їх озброювали, але повноцінно вони не воювали. Але зрештою вони вирішили, що витрати на цій війні того не варті. Така сама ситуація була в Радянському союзі, він просто перестав тягнути війну в Афганістані, і для того, щоб економіка не загнулася, війська швидко вивели", - зазначив військовий експерт.

Закінчення війни в Україні

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що 2023 рік стане роком перемоги України у війні.

За даними соцопитування компанії Gallup, 70% українців вважають, що Україна має продовжувати боротися, допоки не виграє війну з Росією. А перемогою 91% опитаних вважає повернення всієї території України, яку захопила РФ від 2014 року, включно з Кримом.

Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк оцінив, що на сьогодні існують два найімовірніші сценарії завершення війни, і обидва передбачають перемогу України. Перший – держпереворот у Росії та зміщення президента з посади, другий – повний розгром російських військ на фронті.

Однак колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука вважає, що ЗСУ 2023 року не зможе звільнити всі окуповані території. Для цього потрібно мінімум 2-3 роки, за умови, якщо західні союзники продовжуватимуть підтримувати Україну.

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