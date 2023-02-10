Жданов пояснив, чому Росія не змінює порядок масованих ракетних ударів: "Хочуть чолом пробити стіну"

Експерт зазначив, що така тактика РФ вигідна для України, адже дозволяє їй зустрічати у всеозброєнні навіть масовані нальоти.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив логіку російських масованих ракетних атак, сказавши, що окупанти "хочуть чолом пробити стіну, і не дивлячись на те, що боляче, вони продовжують бити".

Про це він розповів у своєму відеоблозі, відповідаючи на запитання підписників.

Так, один з підписників поставив Жданову запитання щодо порядку масованих російських атак. Користувач написав, що Росія атакує Україну спершу дронами і кількома ракетами, щоб перевантажити українську ППО, а потім випускає велику кількість ракет. Але ж безпілотники захисники збивають не ракетами ППО. То що ж це дає окупантам?

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"Ви все правильно розумієте. Логіка така: вони хочуть чолом пробити стіну, і не дивлячись на те, що боляче, вони продовжують бити. Вони не вміють по-іншому. Це от до питання про те, чи можуть вони вчитися бути гнучкими на рівні стратегії, на рівні оперативного мистецтва – про жодну навченість, гнучкість військового керівництва Росії не може йтися. Тому вони продовжують робити так, як вони вміють", – пояснив військовий експерт.

"Для нас це дуже добре. Ми вчимося, проявляємо максимальну гнучкість, тому зустрічаємо у всеозброєнні навіть масовані нальоти російських ракет", – зауважив Жданов.

Нагадаємо, російські окупанти 10 лютого вкотре влаштували масований ракетний обстріл України, якому передувала атака дронами. Ворожі ракети влучили як в об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Подекуди були проблеми з електроенергією та водопостачанням. Силам ППО вдалося збити 61 з 71-ї випущеної ворожої ракети. На жаль, внаслідок російської атаки є загиблі.

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