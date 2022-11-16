Жданов пояснив, чому Росія розуміла, що ракета впаде на територію Польщі

Олег Жданов пояснив характеристики ракети, яка перетнула польський кордон.
Учора ввечері, 15 листопада, по "гарячих слідах" кілька польських журналістів сказали, що уламки ракет, які впали на територію Польщі, дуже схожі на ракету Х-101.
Військовий експерт Олег Жданов розповів характеристики та особливості такої ракети та аргументував, чому Росія чудово усвідомлювала, що ракета досягне території Польщі.
Про це він розповів у інтерв'ю Ukrlife.TV.
"Ракета Х-101 – ракета середньої дальності до 5,5 тис. км., повітряного базування класу "повітря-земля". І що найцікавіше, ця ракета – високоточна, у неї кругове відхилення від розрахункової точки прицілювання становить 20-30 метрів. Але не 6-7 км, коли ракета залетіла на територію Польщі", – пояснив експерт.
За словами Жданова, протиповітряна оборона Польщі не спрацювала і ракету також не помітили радари – бо це крилата ракета, і вона йшла на мінімальній висоті за заздалегідь закладеною програмою.
"І шість кілометрів при швидкості 800 км/год - це лічені хвилини. Вона зайшла в повітряний простір і вдарила. Ось ця версія найбільш ймовірна. Це щодо ракет, і таких ракет було дві. І якщо подивитися, то Яворівський полігон там не при чим, якщо подивитися, як проходила траєкторія, а для крилатої ракети дуже важко сказати, де проходила траєкторія, бо вона може, повторюючи рельєф місцевості, маневрувати у просторі.
Падіння ракет у Польщі
У Польщі 15 листопада під час масованої атаки РФ на регіони України впали ракети за шість кілометрів від українського кордону, у результаті є загиблі.
Президент Польщі Анджей Дуда дав брифінг щодо інциденту із ракетами і заявив, що "немає переконливих доказів того, хто випустив цю ракету". Дуда попередив, що польські війська і Північноатлантичний альянс перебувають у стані готовності.
Польське МЗС підтвердило, що це дійсно ракети виробництва РФ.
Втім, президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка впала у Польщі, була випущена з Росії. Він закликав дочекатись завершення розслідування інциденту.
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