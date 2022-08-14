Жданов пояснив, чому Росії не вдасться перевести економіку на "воєнні рейки"

Росія вже втратила занадто багато часу, тому цей задум навряд вдасться реалізувати.

В Росії розпочалися спроба перевести військово-промисловий комплекс (ВПК), перевести економіку країни на воєнні рейки.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що вже дуже пізно і Росія повністю провалила програму імпортозаміщення, тому без імпортних комплектувальних вони не зможуть виробляти ні види озброєнь, ні техніки.

Про це він розповів на своєму Youtube-каналі.

"Ну, наприклад, спроба відродити виробництво автомобіля "КАМАЗ" з двигуном "КАМАЗ-740", тобто той, що залишився у спадок від Радянського союзу, вона безуспішно провалилася, бо немає виробництва суміжників, які постачали комплектуючі для цього автомобіля. Сьогодні запустити "КАМАЗ" у старому виконанні виявилося неможливим. Єдине, що артилерійські системи вони можуть (виробляти – ред), бо там мінімум, і те, лише причіпні та самохідні у старому радянському виконанні, без вирішальних пристроїв, і без західних комплектувальних", - зазначив він.

Жданов підкреслив, що у будь-якому випадку на це потрібен час, а часу в Російської Федерації сьогодні вже практично не залишилося.

Нагадаємо, у Кремлі проводять "промислову мобілізацію" серед виробників зброї.

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