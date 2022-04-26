Жданов пояснив, чому російська армія намагається атакувати на Херсонському напрямку та поспішає з "референдумом"

Жданов пояснив, чому російська армія намагається атакувати на Херсонському напрямку та поспішає з "референдумом"

Ситуацію на Херсонському напрямку можна назвати своєрідною гойдалкою. Там зараз не головний театр воєнних дій. Всі атакувальні дії пов'язані з тим, щоб не дати можливості перекинути війська на більш важливі напрямки, особливо на Донецький напрямок, в зону ООС.

ЗСУ намагаються на Херсонському напрямку вести наступальні або атакувальні дії. Іноді це приносить успіх і вдається звільнити якісь невеликі населені пункти.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Радіо НВ.

"Це можна назвати своєрідною гойдалкою. З одного боку вони атакують, з іншого боку ми атакуємо. Десь маємо успіх в просуванні, десь не маємо успіху в просуванні. Але російська армія намагається утримати ці позиції, а ми намагаємось їх посунути", - зазначив він.

Також читайте У Херсоні російські окупанти захопили будівлю міської ради

За словами Жданова, там зараз не головний театр воєнних дій. Всі атакувальні дії пов'язані з тим, щоб не дати можливості перекинути війська на більш важливі напрямки, особливо на Донецький напрямок, в зону ООС.

"В будь-якому випадку ми намагаємось там вести ще й якісь наступальні дії, тобто розвиваємо наші атаки до наступальних дій, щодо звільнення територій деяких населених пунктів", - сказав експерт.

Крім того, Жданов зазначив, що наразі протистояти підготовці окупантів до "референдуму" Україна не може, тому що Херсон знаходиться під контролем російських військ.

"Я так розумію, що вони будуть поспішати з проведенням цього референдуму, щоб до 9 травня оголосити створення якогось нового політичного утворення. Хоча я розумію, що і в Росії розуміють, що крім внутрішнього застосування в РФ, це нічого їм не дасть, а на зовнішній політичній арені це може спричинити ще одну хвилю санкцій проти Росії за рахунок фактичного анексування чергової частини території України", - сказав він.

Також читайте У Херсоні російські окупанти захопили будівлю міської ради

За його словами, якщо вони зараз проведуть якесь дійство, яке назвуть "референдумом", в Херсонській області - це все одно буде не така перемога, яку вони сподівались оголосити до 9 травня.

"Для них це взагалі буде не перемога, хоча вони будуть намагатися продати її суспільству, як велике досягнення нових територій, створення нових політичних утворень на цих територіях. Ну, хоч щось. За таким принципом буде діяти Російська Федерація", - резюмував він.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що окупанти в Херсоні планують провести так званий "референдум" між 1 і 10 травня. Хоча, за іншими даними, росіяни можуть пришвидшитися і провести "референдум" про створення фейкової псевдореспубліки "ХНР" ще наприкінці квітня.

У Херсоні росіяни зайняли приміщення міської ради, жителі міста анонсують мітинг

Читайте також: