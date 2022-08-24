Жданов пояснив, чому російські війська втекли саме з півночі, а не зі сходу України

Було кілька причин на те, чому на початку повномасштабної війни російські війська вийшли саме з півночі, а не з півдня України. Одна з них – окупанти почали зазнавати там поразки, коли їх почали руйнувати українські війська.

Окрім того, схід України загарбники не залишили, адже Донбас був їхньою початковою ціллю в розв’язаній війні.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Цьому могло сприяти кілька причин. Перша причина – вони почали зазнавати поразки, ми почали їх руйнувати на півночі. Тому що в них на півночі було дуже глибоке вклинення і повна відсутність логістики. Їм треба було її будувати від самого початку. Російські війська стояли в очікуванні – коли їм привезуть боєприпаси", – пояснив Жданов.

"Припустимо, в районі Бучі або Ворзеля були епізоди, коли російський екіпаж покидав свій танк і тікав. Тому що в них закінчився боєкомплект у танку і вони знали, що його ніде зарядити. І поїхати цей танк далеко не може, тому що у нього пального в баках залишилося зовсім трішки. Саме тому вони прибрали північний напрямок", – додав військовий експерт.

"А ми потихеньку починали їх громити, особливо угруповання під Броварами. Там танкова дивізія шарахалася і ми її били з усіх боків", – зауважив він.

Жданов також пояснив, чому окупанти не залишили схід України.

"Тому що це було початково оголошено як політична ціль цієї війни – це "звільнення" територій "Донецької і "Луганської народних республік". Тому Росія не могла не перекинути війська саме на Донбас. І всі зусилля вони зосередили на Донбасі. У них успіх вийшов тільки там, де вони змогли обійти наші укріплення", – сказав військовий експерт.

Він продовжив, що ворожі війська зайшли з боку Харківської області в тил і ЗСУ вимушені були відступати, щоб не потрапити в оточення в Луганській області. Загарбники також зайшли з Криму та розвинули наступ на Бердянськ і Маріуполь.

"Маріуполь залишився в оточенні, а далі війська всі відійшли. Йшли жорстокі бої за Волноваху, щоб зупинити там війська Росії. Ну, тоді сил у нас не вистачило і ми відійшли далі. Волноваха була залишена і фронт стабілізувався вже так, як ми його бачимо на сьогодні", – розповів Жданов.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що президент РФ Володимир Путін не зупиниться щодо війни, проте хоче зробити перерву.

Яким був Маріуполь у 2018-го: згадаймо разом

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