Експерт пояснив, звідки Росія пускає ракети по Україні з літаків і чому їх не може збити ППО

Експерт пояснив, звідки Росія пускає ракети по Україні з літаків і чому їх не може збити ППО

Україна не може збивати стратегічні бомбардувальники, з яких РФ запускає ракети.

Ці літаки не виходять в зону ураження нашої протиповітряної оборони.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Потрібно уважно слухати зведення. 50 кілометрів до нашого повітряного простору – це літаки, які пускають ракети з території Білорусі. З акваторії Чорного моря пускають здебільшого з території Криму. Там під прикриттям вони не виходять із зони прикриття власної ППО і не входять до зони ураження нашої ППО. Вони або пускають з повітряного простору над півостровом, або виходять в акваторію моря поза зоною дії нашої ППО. А ось у Білорусі підходять на мінімальну дистанцію 50 кілометрів, роблять пуск якраз із літаків Ту-22М3, а це - важкий стратегічний бомбардувальник, йому вистачає цих 50 кілометрів для того, щоб виконати маневр розвороту і знову в глибину простору Білорусі, не заходячи в повітряний простір України. Тому, на жаль, збити дуже проблематично", - пояснив Олег Жданов.

Нагадаємо, Жданов розповів про удари у Бєлгороді: чим поцілили і навіщо.

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