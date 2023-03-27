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Жданов пояснив, чому в одній із областей України, де немає бойових дій, встановлюють блокпости

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Жданов пояснив, чому в одній із областей України, де немає бойових дій, встановлюють блокпости

Фото: УНІАН

В Україні блокпости оновлюватимуть до кінця війни.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому в Житомирській області, де немає активних бойових дій, встановлюють та оновлюють блокпости. Він наголосив, що це стандартна процедура і триватиме вона до кінця війни. 

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі. 

"Оновлення блокпостів на Житомирщині - це повсякденна робота. Час він нещадний до всього і ніщо не вічне. А тому блокпости потрібно оновлювати, що і роблять сили тероборони, Нацгвардія та військові. Це - обслуговування. Десь ці пости оновлюють, деякі прибирають. Це триватиме до кінця війни і залежатиме від того, яким чином вирішиться ця війна. Якщо буде заморожений конфлікт - блокпости залишаться ще надовго. Якщо буде розгром окупаційної армії, їх демонтують. А подекуди будуватимуться стаціонарні", - пояснив Жданов. 

Нагадаємо, експерт Олександр Коваленко прогнозує, що російські окупанти можуть спробувати здійснити контрнаступ на лінії Кремінна-Лиман-Сватове-Куп’янськ, проте він не буде успішним.

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Дата публікації
Перегляди
1044
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