Жданов пояснив, чому в одній із областей України, де немає бойових дій, встановлюють блокпости

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому в Житомирській області, де немає активних бойових дій, встановлюють та оновлюють блокпости. Він наголосив, що це стандартна процедура і триватиме вона до кінця війни.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

"Оновлення блокпостів на Житомирщині - це повсякденна робота. Час він нещадний до всього і ніщо не вічне. А тому блокпости потрібно оновлювати, що і роблять сили тероборони, Нацгвардія та військові. Це - обслуговування. Десь ці пости оновлюють, деякі прибирають. Це триватиме до кінця війни і залежатиме від того, яким чином вирішиться ця війна. Якщо буде заморожений конфлікт - блокпости залишаться ще надовго. Якщо буде розгром окупаційної армії, їх демонтують. А подекуди будуватимуться стаціонарні", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, експерт Олександр Коваленко прогнозує, що російські окупанти можуть спробувати здійснити контрнаступ на лінії Кремінна-Лиман-Сватове-Куп’янськ, проте він не буде успішним.

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